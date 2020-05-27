В квартире координатора «Граждан Орла» прошел обыск

Силовики изъяли компьютер, планшет и смартфоны

В квартире координатора «Граждан Орла» Ильи Ермакова прошел обыск. Об этом «Орелграду» рассказали сам Ермаков и сооснователь движения Вадим Невров.

По их словам, силовики пришли в квартиру 27 мая в 13 часов. В этот момент в жилище находились родители, самого Ермакова дома не было. Обыск проводился по постановлению суда и продлился два часа. В мероприятии участвовали шесть сотрудников правоохранительных органов. Они изъяли ноутбук и планшет отца Ермакова, а также все смартфоны, которые были в доме.

«Когда приехал адвокат с небольшим запозданием, то следователь почему-то пришел в неуравновешенное состояние и сказал, что из-за опоздания не допустит адвоката [до следственных действий]. После чего был приглашен представитель адвокатской коллеги, был составлен акт об этом», — сказал активист.

Ермаков добавил, что следователь по телефону интересовался, где находится активист, и пригласил его на неформальную беседу. На это координатор ответил: «Присылайте официальный документ». Вечером родители Ермакова получили повестку, 28 мая ему предстоит беседа с полицией в областном УМВД.

Кроме того, возле офиса компании Ермакова поставили наружное наблюдение, а сам офис опечатали.

«В офисе есть еще сейф нашего общественного движения, в котором хранятся документы, [официальная] переписка, связанная с политическими и антикоррупционными инициативами», — объяснил Невров.

По словам общественников, адвокаты «Граждан Орла» считают, что обыск — это акт запугивания, связанный либо с политической, либо с коммерческой деятельностью Ермакова. Невров также рассказал, что сейчас суд рассматривает дело, «связанное с людьми, которые раньше работали в областной администрации».

«Их заподозрили в создании мошеннической схемы и подали против них иск. Они встречный иск подали на контрагентов Ильи [Ермакова]. Но мы не исключаем и политического давления, потому что на днях шли переговоры, связанные с выдвижением в горсовет. Плюс Следственный комитет стал работать по нашим письмам по госзакупкам, и начала работать прокуратура. В последние три недели после смены прокурора она очень активизировалась по антикоррупционным мероприятиям. А мы этим последние четыре года плотно занимались, было много писем, и сейчас мы видим, что наши старые заявления начинают отрабатываться. Ну, дыма без огня не бывает», — размышляет Невров.

После похода в УМВД «Граждане Орла» пообещали поговорить со СМИ и рассказать подробности.

Отметим, что «Граждане Орла» находятся в оппозиции к губернатору Андрею Клычкову и требуют его отставки. В частности, они выступали против реновации сквера Ермолова, которую активно лоббировал глава региона.

ИА «Орелград»