В Орле обрушилась крыша бывшего спортзала

Пострадавших нет.

В Орле обрушилась крыша двухэтажной пристройки к дому №23 на Наугорском шоссе. ЧП произошло сегодня около 13.00, рассказали в ГУ МЧС.

Спортзал соединяет два дома — №23 и №25 по Наугорскому шоссе. Как стало известно, в период подготовки к капитальному ремонту этих домов выявили дефекты каменной кладки. Что именно стало причиной обрушения, будут разбираться специалисты. На месте работают 13 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Кровля обрушилась на площади около 150 кв.м, уточнили в главке. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обрушением крыши пристройки заинтересовалась прокуратура. На место ЧП выехала начальник управления облпрокуратуры Екатерина Давыдова. Ведомству предстоит проверить соблюдение требований жилищного законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. — Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.

ИА «Орелград»