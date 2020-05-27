В Орле обрушилась крыша бывшего спортзала

27.5.2020 | 14:24 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Пострадавших нет.

В Орле обрушилась крыша двухэтажной пристройки к дому №23 на Наугорском шоссе. ЧП произошло сегодня около 13.00, рассказали в ГУ МЧС.

Спортзал соединяет два дома  — №23 и №25 по Наугорскому шоссе. Как стало известно, в период подготовки к капитальному ремонту этих домов выявили дефекты каменной кладки. Что именно стало причиной обрушения, будут разбираться специалисты. На месте работают 13 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Кровля обрушилась на площади около 150 кв.м, уточнили в главке. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обрушением крыши пристройки заинтересовалась прокуратура. На место ЧП выехала начальник управления облпрокуратуры Екатерина Давыдова. Ведомству предстоит проверить соблюдение требований жилищного законодательства, а также законодательства в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана правовая оценка действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. — Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования