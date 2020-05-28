Дело о смертельном ДТП под Орлом рассмотрели в особом порядке

Виновник аварии получил реальный срок заключения.

Как сообщает Орловский районный суд, вынесен обвинительный приговор местному жителю, признанному виновным в смертельном ДТП. Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину и заявил соответствующее ходатайство.

Авария произошла 14 декабря 2019 года. В то роковое утро мужчина управлял автомобилем «Ford Fusion». На трассе Орел – Новосиль – Ефремов он совершил маневр обгона, однако не рассчитал при этом скорость и расстояние до двигавшегося навстречу автомобиля ВАЗ-211540.

Произошло столкновение, в результате которого погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Еще два пассажира ВАЗа и один пассажир иномарки получили тяжелые травмы.

Подсудимого признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

При вынесении приговора суд учел то, что водитель и сам получил травмы в том ДТП. Кроме того, он принес извинения потерпевшим и выплатил им денежную компенсацию причиненного вреда.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 2 года и 6 месяцев лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»