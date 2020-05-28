Орловские производители масок пожаловались на Клычкова

Кластер, созданный по инициативе губернатора, не рассчитался с работниками.

Кластер легкой промышленности, который по инициативе губернатора Андрея Клычкова перепрофилировался на пошив защитных масок, не рассчитался с рабочими. В общей сложности они сшили почти 2,5 миллиона масок. Большая часть которых так и осталась невостребованной. Обиженные предприниматели решили жаловаться на Клычкова.

Письмо представителей предпринимателей в Сети выложила депутат облсовета Валентина Остроушко.

В тексте обращения говорится, что в кластер объединились 42 предприятия для пошива масок. Швеи работали по 12 часов, так как им обещали достойную оплату. Власти региона вскоре смогли отчитаться перед федеральным центром о выполнении и даже перевыполнении заявленного плана по пошиву защитных изделий. А маски при этом остались лежать в цехах, работа швей осталась неоплаченной.

Когда предприниматели обратились за разъяснениями, выяснилось, что существует только единственный договор на поставку 1 миллиона масок для «Орелфармации». Остальные маски — еще около 1,5 млн штук — шили лишь по устной договоренности представителя кластера с замгубернатора Вадимом Тарасовым, говорится в письме.

Предприниматели оценили свой ущерб от пошива «ненужных» 1,5 млн масок в 77 млн рублей.

— 15 мая состоялась видеоконференция между предпринимателями и господином Тарасовым, который, понурив голову, говорил, что их не бросят в сложной ситуации и помогут, чем смогут. Но на пошив масок федеральных денег выделено не было, а у области нет средств, чтобы выкупить весь сшитый объем, — пишут авторы обращения.

Остроушко написала, что на завтрашней сессии областного Совета ждет комментариев от властей.

Информацию о работе кластера по пошиву масок регулярно публиковали на сайте областной администрации. Как уже писал «Орелград», в апреле на специально созданном ресурсе запустили онлайн-счетчик пошитых масок. Пиар масочной кампании закончился официальным введением масочного режима. С 29 апреля в Орловской области запрещено появляться без защитных масок в общественных местах, магазинах, транспорте. За нарушение грозит штраф.

ИА «Орелград»