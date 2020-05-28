Жители Наугорки выступили против дороги в микрорайон «Болховский»

Дорогу обсудят на публичных слушаниях.

18 июня в 17.00 в большом зале мэрии Орла пройдут публичные слушания по строительству дороги от Наугорки в Болховский микрорайон.

Информационные материалы о строительстве размещены в управлении градостроительства администрации Орла. С ними могут ознакомиться все заинтересованные лица. Высказать предложения и замечания по проекту можно как в управлении, так и на самих публичных слушаниях.

Как пишет InfoOrel.ru, в городе уже наметилась группа противников новой дороги. Так, на подъездах домов по Наугорскому шоссе появились листовки, в которых расписаны минусы ее появления.

Так, авторы листовки выражают опасения, что новая дорога на Наугорке будет проходить под окнами жилых домов. Жильцы которых изначально покупали квартиры в тихом спальном районе и соседства шумной трассы не хотят.

Опасаются жители и грядущих пробок. Они указали, что существующая дорога вдоль дома № 72 по Наугорскому шоссе «зажата» между забором академии ФСО и узеньким газоном вдоль девятиэтажки. Двухполосная улица не справится с возросшим трафиком, а расширять в этом месте ее некуда.

К слову, любое строительство новых дорог в Орле встречает сопротивление со стороны тех, кто живет поблизости. Жители улицы Мостовой в свое время устраивали пикеты, требуя отклониться от проекта и перенести дорогу чуть дальше от их домов. А жители улицы Раздольной просили поставить шумозащитный экран между их домами и новой дорогой. Но, как правило, власти в ответ говорят, что появление дорог тут или там предусматривается Генпланом города задолго до их реального строительства. И покупать или строить жилье следует с оглядкой на Генплан.

ИА «Орелград»