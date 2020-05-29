Орловских велосипедистов строго предупредили

Любителям покататься напомнили о правилах и ворах.

Сотрудники полиции в Орловской области провели несколько профилактических мероприятий. Так, по данным областного ГИБДД, в Троснянском районе полицейские напомнили велосипедистам требования Правил дорожного движения. Примечательно, что эта акция прошла в местных веломагазинах. Сотрудники полиции, в частности, напомнили об ответственности родителей за нарушения, совершенные несовершеннолетними велосипедистами.

«Особое внимание полицейские акцентировали на недопустимости нахождения велосипедистов, не достигших 14-летнего возраста, на дорогах общего пользования, — сообщили в региональном УГИБДД. — Кроме того, они побеседовали с гражданами о необходимости использования светоотражающих элементов, защитной амуниции и призвали их быть предельно осторожными и внимательными при пересечении выездов из дворов и ограниченном обзоре».

А в Орловском районе велосипедистов призвали быть бдительными. Так, районный отдел МВД сообщил, что на территории этого муниципального образования в текущем году было украдено уже три велосипеда. Например, недавно в поселке Знаменка воры ночью укатили дорогостоящий велосипед марки Stels с территории частного домовладения. Забор им не помешал проникнуть во двор и скрыться с добычей.

В отделе полиции считают, что все совершенные в этом году кражи велосипедов были совершены, в том числе, из-за халатности их владельцев, поскольку те «беспечно оставляют их без присмотра перед магазинами, на стадионах, в подъездах домов».

«Ежегодно в летний период, проезжая по поселку городского типа Знаменка, можно увидеть на улицах десятки велосипедов, которые могут стать легкой добычей преступников», — отметили в ОМВД.

В связи с этим полиция обратилась к жителям с призывом соблюдать осторожность и не оставлять свою технику без присмотра. Также им посоветовали сделать гравировку на деталях, колесах или раме велосипеда, причем рекомендуется делать это специальным маркером, видимым при ультрафиолете. Самый надежный способ – написать свое ФИО.

Кроме того, рекомендуется при покупке двухколесного транспорта требовать у продавцов заполненный технический паспорт, в котором должны быть указаны номера рамы велосипеда. Это поможет полицейским в раскрытии таких краж.

ИА «Орелград»