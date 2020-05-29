В Орле арест вынудил отца вспомнить о ребенке

29.5.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Только после ареста иномарки орловец заплатил алименты.

Подробности очередного «крупного» алиментного исполнительного производства сообщило управление ФССП России по Орловской области. Оно возбуждено в отношении местного жителя, который частенько «забывал» перечислять деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Долг он погасил только после того, как к нему применили серьезные меры взыскания.

Как пояснили в управлении ФССП, общая задолженность нерадивого отца достигла 97 тысяч рублей. Его ограничили в праве управления транспортным средством. Однако и это на его поведение не повлияло. И тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий ему автомобиль «Киа Рио».

Возможно, нерадивый родитель и в этом случае думал, что все обойдется. Однако автомобиль был передан на оценку, после чего его должны были выставить на торги. Только поняв, что иномарка вот-вот перейдет в руки другого владельца, алиментщик погасил задолженность в полном объеме.

На это у него ушло всего несколько дней. Кроме того, он представил судебному приставу справку об официальном месте работы. В УФССП добавили, что в настоящее время «текущие платежи удерживаются в полном объеме из заработной платы».

ИА «Орелград»

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