В Орле условно осужденный напал на женщину на остановке

Довести грабеж до конца злоумышленнику помешал прохожий.

Орловский областной суд оставил без изменений обвинительный приговор, вынесенный ранее судом первой инстанции в отношении жителя Орла. Как пояснили в пресс-службе облсуда, его признали виновным в покушении на грабеж и дали 3 года исправительной колонии общего режима.

Жертвой преступника стала ранее незнакомая ему женщина. Она стояла на остановке общественного транспорта в Орле. Злоумышленник напал на нее сзади и попытался сорвать с ее шеи золотую цепочку. Женщина оказала ему сопротивление. Тогда мужчина толкнул ее и повалил на асфальт.

После этого он все-таки сорвал с ее шеи цепочку, но убежать не успел. В дело вмешался случайный прохожий, который быстро разобрался с грабителем и отнял у него похищенное. При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый ранее был судим за серию краж. Причем тогда он отделался условным сроком.

Неотбытую часть условного срока ему заменили реальным лишением свободы и присовокупили к нему срок за грабеж. Преступник счел, что 3 года лишения свободы – слишком сурово для него. Но облсуд оставил его апелляционную жалобу без изменения.

ИА «Орелград»