Видео: в Орле у погрузчика на ходу отвалилось колесо

30.5.2020 | 18:53 Видео, Новости, Происшествия

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И протаранило припаркованную машину

В Орле у погрузчика на ходу отвалилось колесо. Видео с места происшествия, записанное камерой наблюдения, прислали в редакцию «Орелграда».

Инцидент произошел 29 мая на улице Васильевской. Погрузчик повернул с Тургеневского моста, и через несколько секунд у него отвалилось левое переднее колесо. Оно переехало проезжую часть, ударилось о забор жилого дома и покатилось вниз по тротуару.

Остановить колесо смогла припаркованная машина. Ударившись об нее, колесо взорвалось.

ИА «Орелград»

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