Видео: в Орле у погрузчика на ходу отвалилось колесо

И протаранило припаркованную машину

В Орле у погрузчика на ходу отвалилось колесо. Видео с места происшествия, записанное камерой наблюдения, прислали в редакцию «Орелграда».

Инцидент произошел 29 мая на улице Васильевской. Погрузчик повернул с Тургеневского моста, и через несколько секунд у него отвалилось левое переднее колесо. Оно переехало проезжую часть, ударилось о забор жилого дома и покатилось вниз по тротуару.

Остановить колесо смогла припаркованная машина. Ударившись об нее, колесо взорвалось.

ИА «Орелград»