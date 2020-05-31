Клычков озолотит Бельдяжки

31.5.2020 | 15:07 Новости, Экономика

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Стало известно, на что губернатор разрешил потратить 3 млрд рублей.

Правительство Орловской области в лице его главы Андрея Клычкова в очередной раз изменило бюджетную роспись. Речь идет о распределении средств регионального Дорожного фонда. Из текста постановления следует, что перераспределение необходимо «в целях эффективного использования бюджетных ассигнований».

Цена вопроса достаточно велика. Своим постановлением Андрей Клычков распределил почти 3,2 миллиарда рублей. Они должны быть потрачены на строительство, реконструкцию и ремонт дорог Орловской области.

Например, среди прочего на 2020 год запланирована реконструкция автомобильной дороги «Дмитровск – Кромы» – Бельдяжки в Кромском районе. Согласно губернаторской воле, на эти работы должно быть выделено 19,7 миллиона рублей.

Напомним, орловское село Бельдяжки стало знаменитым благодаря фильму «О чем говорят мужчины». Мимолетное упоминание названия этого населенного пункта сделало его объектом притяжения туристов. Правда, Орловская область пока не научилась зарабатывать на этом бренде.

ИА «Орелград»

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