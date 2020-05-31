В Орле медцентр попался на необычной коррупции

Орловская компания пожаловалась на то, что ее наказали за «благодарность».

Заводской районный суд города Орла рассмотрел жалобу на постановление мирового судьи. Об этом сообщает пресс-служба суда. Жалобу подала компания, название которой мы упоминать не будем. Сообщим лишь, что она специализируется на коммерческом оказании медицинских услуг.

Из материалов дела следует, что сотрудница регионального управления Роспотребнадзора посетила эту фирму с внеплановой выездной проверкой. Она должна была проверить, выполнил ли медцентр предписание об устранении нарушений, которое было выдано ранее.

Оказалось, что часть требований фирма не выполнила. Проверяющая решила составить административный протокол. Чтобы она этого не делала, сотрудница медцентра перечислила ей на карту 5000 рублей. Мировой суд счел это вознаграждение незаконным. Дело о взятке почему-то возбуждать не стали. Фирму наказали в рамках административного кодекса – штрафом в размере 1 миллион рублей.

Это постановление и обжаловала компания. Как пояснили в суде, она озвучила сразу несколько возражений. Во-первых, медцентру не понравилась сумма штрафа, которая является «значительной». Во-вторых, компания заявила о колоссальном репутационном ущербе.

Представитель фирмы заявил, что указанная выше работница «действовала исключительно в своем собственном интересе, без указания, ведома, либо одобрения общества, а никак не в интересах общества».

Однако суд установил, что это не так. Самой работнице никакие санкции не грозили. Поэтому для нее не было смысла «дарить» проверяющей 5000 рублей из своего кармана. А вот заплатить за то, чтобы проверяющая «закрыла глаза» на нарушения компании, она вполне могла.

В результате Заводской районный суд не нашел оснований для отмены либо изменения постановления мирового судьи, посчитав его справедливым и соразмерным содеянному.

ИА «Орелград»