В Орле нашли простой способ прославить школу на всю страну

Орловские депутаты присвоили школе имя главы «Могучей кучки».

Депутаты Орловского райсовета на своем очередном заседании приняли решение о присвоении районной Детской школе искусств имени Милия Алексеевича Балакирева. Как сообщается на сайте администрации района, с такой инициативой в районный парламент обратилась директор московской Детской школы искусств имени М.А. Балакирева.

Идею поддержал педагогический коллектив орловского учреждения. А также родители. Сообщается, что обращение в целом подписали 107 человек. Ранее инициатива получила одобрение специальной муниципальной комиссии, которая рассматривает предложения о присвоении имен.

Власти Орловского района подробно перечислили преимущества переименования учреждения. Сообщается, что присвоение имени Балакирева «позволит открывать для школы и учащихся целый ряд перспектив и новых возможностей».

Прежде всего, это возможность для обучающихся участвовать в проектах и программах, организаторами которых является школа искусств имени Балакирева города Москвы. Победители этих конкурсов могут получить бесплатную путевку в «Артек».

Кроме того, по мнению властей, переименование школы позволит укрепить ее материально-техническую базу, расширить партнерские связи со школами России и повысить качество образовательного процесса.

Милий Алексеевич Балакирев (21 декабря 1836 года — 16 мая 1910 года) — русский композитор, пианист, дирижер, педагог. Родился в Нижнем Новгороде, а умер в Санкт-Петербурге. В конце 1850-х годов Балакирев объединил и возглавил кружок молодых русских композиторов — Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Это объединение вошло в историю музыки под названием «Могучей кучки».

Во Владимире, Екатеринбурге, Липецке и Нижнем Новгороде есть улицы и переулки, названные в честь композитора. Также имя Милия Балакирева носят музыкальные школы и школы искусств в Москве, Нижнем Новгороде и Гусь-Хрустальном. Теперь школа его имени появилась и в Орловской области.

ИА «Орелград»