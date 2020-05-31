В Орле завели дело на женщину, которая нашла кошелек

«Преступница» едва не лишилась свободы по банальной причине.

Северный районный суд города Орла вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое было возбуждено в отношении местной жительницы. Ее обвинили в совершении кражи чужого имущества. На ее месте, пожалуй, мог оказаться каждый.

Из материалов дела следует, что она зашла в отделение банка, чтобы воспользоваться услугами банкомата. На последнем лежал кошелек черного цвета. Женщина взяла его в руки, повертела перед глазами и решила взять себе. Эти действия следствие расценило как противоправные.

По мнению правоохранителей, женщина действовала «из корыстных побуждений с целью личного материального обогащения, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий».

Кстати, в кошельке находилось более 11 тысяч рублей наличными, а также различные скидочные карты, особой ценности не представляющие. Поскольку женщина не предприняла мер, чтобы найти владельца кошелька, она стала фигуранткой уголовного дела.

К счастью, все закончилось хорошо. Нашедшийся владелец кошелька простил женщину и в суде заявил, что претензий к ней не имеет. Ущерб она ему возместила. В результате уголовное дело было прекращено судом в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»