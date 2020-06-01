Более 50 тысяч орловских семей получат «путинские» выплаты

Деньги придут тем, кто успел подать заявление до 25 мая.

Сегодня, 1 июня ПФР по Орловской области начал перечислять пособия семьям с детьми от 3 до 16 лет. Выдать на каждого ребенка по 10000 рублей в связи с пандемией коронавируса ранее распорядился президент Владимир Путин. Как рассказали в пресс-службе регионального ПФР, пособия получат почти 54 тысячи орловских семей.

Деньги перечисляют по заявлениям, которые успели подать до 25 мая включительно, пояснили в ведомстве. Пособия получат родители более чем 73 тысяч детей.

В ПФР напоминают, что заявление на единовременную выплату 10000 рублей для семей, имеющих детей от 3 до 16 лет, дистанционно можно подать на портале Госуслуг. Срок обращения — до 1 октября 2020 года.

— При подаче заявлений родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление, — обратили внимание в орловском ПФР.

Проконсультироваться по возникающим вопросам можно по телефонам горячей линии: 8 (4862) 72-92-36, 8 (4862) 63-37-87.

ИА «Орелград»