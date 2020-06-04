Из обсерватора обратно в лагерь: «Ветерок» вернут детям

4.6.2020 | 16:26 Новости, Общество

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В детском лагере под Орлом готовятся к летней оздоровительной кампании.

Детский лагерь «Ветерок» в Орловском районе будут готовить к летней оздоровительной кампании. Об этом сегодня в ходе брифинга для СМИ рассказал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин. В апреле 2020 года лагерь перепрофилировали под обсерватор для коронавирусных больных.

По словам Залогина, теперь обсерватор переедет в другое местно. Куда именно, неизвестно. А «Ветерок» начнут готовить к приему детей. Чиновник пообещал, что здесь проведут все необходимые санитарные мероприятия, прежде чем лагерь начнет выполнять свою непосредственную функцию.

Как уже писал «Орелград», из-за пандемии коронавируса в апреле в «Ветерке» организовали временный обсерватор на 170 мест. Сюда помещали на «карантин» тех, кто приезжал в Орловскую область из регионов, неблагополучных по COVID-19.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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