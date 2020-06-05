Орловский медик рассказал о жалобе в Генпрокуратуру из-за выплат

В местном отделении профсоюза рассказали о сложностях в получении обещанной Путиным помощи.

Представители профсоюза медработников «Действие» пожаловались в Генпрокуратуру на министерство здравоохранения. Они считают незаконным, что из-за нового указа ведомства региональные выплаты теперь получат на все врачи, работающие с коронавирусными больными. Об этом рассказал координатор независимого профсоюза «Действие» фельдшер орловской скорой помощи Дмитрий Серегин.

На своей странице в соцсети Серегин написал, что 21 мая вышло письмо Минздрава, где уточняется, что на региональные выплаты могут рассчитывать только те медики, которые «работают с зараженным биоматериалом, рентгенологи и прочее». То есть те, кто работает с пациентами, у которых подтвержден коронавирус.

— И вы знаете — это так, все перечисленные профессии имеют шанс столкнуться с коронавирусом COVID-19, однако что делать с сотрудниками скорой помощи, приемных отделений, поликлиник и обычных стационаров, которые прямо сейчас, пока я пишу эти строки — лечат, спасают, оказывают помощь и НЕ знают о ковид-статусе их пациентов, после чего заражаются, заболевают и к сожалению…умирают, — написал Серегин (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред.)

При этом Серегин утверждает, что медработникам «не дают даже сделать тесты на коронавирус, боясь увеличить статистику», а из средств защиты у медсестер – «обычный халат».

4 июня на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин заявил, что медикам, которые заразились COVID-19, придется доказывать специальной комиссии по месту работы, что болезнь они получили «при исполнении».

Свое решение комиссия направляет в Фонд социального страхования, который перепроверит все документы. Если вопросов не возникает, то деньги медик получит, рассказал Залогин. По его информации, по состоянию на 3 июня страховые выплаты получили 7 из 9 медиков, заразившихся коронавирусом на работе.

Ранее Залоги говорил о том, что всего в Орловской области COVID-19 заразились 130 медработников.

ИА «Орелград»