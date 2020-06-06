Мценский спикер отчитался о долгах

Глава Мценского горсовета представил отчет о проделанной работе.

В Мценске глава города и председатель горсовета народных депутатов представили итоговые отчеты. Примечательно, что спикер местного парламента Анатолий Фокин отчитался не за 2019 год, а за период с апреля 2019 года по март 2020 года. Согласно его докладу, горсовет приоритетное внимание уделял вопросам формирования и исполнения бюджета города Мценска.

Общий объем доходов городского бюджета за 2019 год составил 883,45 миллиона рублей, что больше уровня 2018 года на 97,114 миллиона. Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные прочие межбюджетные трансферты) составили 637 миллионов рублей.

В докладе отмечено, что невыполнение плана по собственным доходам не позволило в полном объеме профинансировать расходы в рамках бюджетных назначений. Вследствие недостатка бюджетных средств по итогам года сложилась кредиторская задолженность на сумму 63,62 миллиона рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года остались неоплаченными затраты бюджетных организаций за апрель-декабрь 2019 года. Спикер приводит конкретные данные. Например, долги за коммунальные платежи на 1 января 2020 года составили 20,746 миллиона рублей. Долг за поставку продуктов питания в дошкольные учреждения составил 11,156 миллиона рублей, а за питание в школах – 6,4 миллиона рублей за счет городского бюджета и 1,226 миллиона рублей за счет областного бюджета.

Спикер отметил, что «в условиях ограниченности доходов, финансирование за счет средств городского бюджета осуществлялось с приоритетностью их направления на защищенные и социально-значимые статьи расходов».

ИА «Орелград»