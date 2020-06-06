Орловские налоговики возобновят прием посетителей

Возобновление личного приема начнется с 15 июня.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, временный запрет на полную изоляцию от личных контактов с посетителями будет частично снят. Уже с 15 июня ведомство планирует начать постепенное возвращение к привычному режиму работы.

С указанного дня все центральные офисы налоговых инспекций региона начнут прием и обслуживание налогоплательщиков, но с оговоркой: прием будет вестись по предварительной записи. К подобной мере уже прибегали некоторые ведомства и организации, и она хорошо себя зарекомендовала.

В УФНС уточнили, что территориально обособленные рабочие места, так называемые ТОРМы, в девяти районах области пока останутся закрытыми для посетителей, вплоть до особого распоряжения.

«При посещении налоговых инспекций необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также соблюдать нормы социальной дистанции и другие рекомендации Роспотребнадзора», — предупредили в налоговой службе.

Записаться на прием в инспекцию можно на сайте ФНС России. Соответствующий сервис так и называется: «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Воспользоваться им может любой желающий, независимо от правового статуса. Это может быть и юрлицо, и ИП, и обычный гражданин.

«После входа в сервис и указания идентификационных сведений пользователю будет предложено выбрать инспекцию, услугу, дату и время приема, — пояснили в УФНС. — После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа. Указанный в нем PIN-код необходимо будет ввести на терминале в операционном зале налогового органа».

Записаться на прием можно и по телефону через Единый контакт-центр ФНС России по номеру 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный). Кроме того, по-прежнему в инспекциях будут работать специальные боксы для приема корреспонденции, установленные у входов в них.

ИА «Орелград»