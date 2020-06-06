Под Орлом в ручье утонул 9-летний мальчик

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Орловской области 9-летний мальчик утонул в ручье, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Тело ребенка нашли сегодня, 6 июня, в селе Коптево Знаменского района. По предварительным данным, мальчик гулял и переходил ручей по самодельной переправе. Упав в воду, он не смог самостоятельно выбраться и погиб.

«Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. Допрашиваются родственники потерпевшего, соседи, должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За ходом расследования установлен контроль руководителя следственного управления», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»