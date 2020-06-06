В Орле осудили банду, контролировавшую подпольное казино

Приговор был вынесен в отношении 10 человек.

Заводской районный суд города Орла сообщил подробности о рассмотрении уголовного дела, в рамках которого обвинения были предъявлены 10-ти членам преступной группы. Их признали виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Сообщается, что лидер группировки организовал и вел преступный бизнес еще с 2009 по 2014 годы. Для этого он использовал игровые автоматы, которые, как известно, закон разрешает использовать только в специальных игорных зонах. Последних на территории Орловской области нет.

Затем лидер решил расширить бизнес. Он привлек знакомых. Территория проведения нелегальных азартных игр была расширена за пределы Орла и охватила Ливны и Мценск. Было установлено, что с 2014 по 2015 год в состав преступной группы вошло не менее 10 человек.

Организатор и его подельники приобрели необходимое оборудование, позволявшее играть через интернет, нашли помещения в указанных городах и создали единую «азартную» сеть, которая действовала с 2014 по 2017 годы.

Кроме того, организатор создал штат сотрудников – администраторов – и даже трудоустроил их в ООО, учрежденное им же. Тем самым он хотел «придать законность своей деятельности». В судебном заседании подсудимые вину не признали. Однако, как отметили в суде, их виновность подтвердилась совокупностью исследованных доказательств.

Суд назначил наказание каждому участнику группы в зависимости от его роли. Самый суровый вердикт был вынесен в отношении организатора и его «заместителя». Они получили по 2 года и 6 месяцев и 2 года и 3 месяца колонии общего режима и штрафу в размере 1 миллион и 800 тысяч рублей соответственно.

Остальным участникам преступной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы условно со штрафами, суммы которых варьируются от 300 до 700 тысяч рублей. Приговор Заводского районного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»