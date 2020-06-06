В Орловской области обнаружили нарушающие карантин бревна

На федеральной трассе был остановлен потенциально опасный груз.

Управление Роспотребнадзора по Орловской и Курской областям рассказало сразу о двух случаях остановки грузовиков, перевозивших лес с нарушением законодательства в области карантина растений. Оба произошли на федеральной трассе Орел – Брянск.

Грузовики были остановлены на территории Урицкого района для проверки сотрудниками ДПС, совместно с которыми инспекторы Россельхознадзора вышли на патрулирование. В первом случае в Орловскую область из соседней Брянской области некое физическое лицо везло 38,1 кубометра бревен неокоренных хвойных пород для последующей «распиловки и строгания».

«Брянская область является карантинной фитосанитарной зоной по черным усачам — техническим вредителям древесины хвойных пород, повреждающим ее во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Ввоз продукции без документов, подтверждающих ее фитосанитарное благополучие, может способствовать распространению опасных карантинных объектов на территории РФ».

Документов у владельца груза не оказалось, и он был оштрафован. Впрочем, визуальный осмотр бревен показал, что никаких вредителей на них нет. Во втором случае события развивались по аналогичному сценарию, только физлицо везло груз из Калужской области – всего 102 бревна ели и сосны. Карантинный сертификат на них не оформлялся. И хотя и в данном случае при осмотре вредителей на бревнах не нашли, владельца груза привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»