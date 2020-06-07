Орловцы потратили 7 млн рублей на «бесплатное» жилье

Областные власти отчитались о реализации жилищной программы.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал уточненный отчет о реализации и оценке эффективности государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по итогам 2019 года. Она состоит из нескольких подпрограмм, в том числе подпрограммы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Из отчета следует, что по данному направлению в прошлом году было предусмотрено финансирование в объеме 24,2 миллиона рублей. Из них более 15 миллионов было получено регионом из федерального бюджета. Область и муниципалитеты добавили примерно по 800 тысяч, а еще более 7 миллионов – это внебюджетные источники, то есть собственные средства самих участников программы. Из бюджета им помогли социальными выплатами.

Средства выделяются на приобретение и строительство жилья. Из отчета следует, что в 2019 году жилищные условия улучшили 19 орловских семей, проживающих в сельской местности, в том числе 11 молодых семей и молодых специалистов. В целом, было куплено 11 квартир и домов общей площадью более 863 квадратных метров. Еще девять семей жилье построили сами.

Сообщается, что мероприятия этой подпрограммы были реализованы в запланированном объеме.

ИА «Орелград»