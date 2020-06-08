На Полесской в Орле построят многоэтажку

Дом будут возводить на участке со сложным рельефом, который раньше считали непригодным для строительства.

На улице Полесской в Орле собираются построить еще один многоэтажный жилой дом, сообщает группа «Новостройки Орла». Речь идет об участке в верхней части улицы, который раньше не рассматривали как строительную площадку из-за сложного рельефа.

Участок, на котором хотят развернуть строительство, находится в муниципальной собственности и располагается в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1).

— Из опубликованного Приказа о разработке проекта планировки и межевания территории следует, что лицом, заинтересованным в приобретении данного участка, является АО Специализированный застройщик «Инжилком». Проект, подготовленный по заданию заказчика, предусматривает строительство двухподъездного 17-этажного монолитно-кирпичного дома ориентировочно на 168 квартир, — сообщают «Новостройки Орла».

Участок под застройку власти передадут в обмен на квартиры для города, «площадью не менее 10% от той, которая будет построена на предоставленном участке». В настоящее время Инжилком уже реализует подобный инвестиционный проект строительства на ул. Левый берег реки Оки, пишет паблик.

Публичные слушания по данному проекту назначены на 25 июня. Они пройдут в 16:00 в большом зале администрации г. Орла (ул. Пролетарская гора, 1).

ИА «Орелград»