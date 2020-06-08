Орловцев приманят благоустройством на голосование по Конституции

В Орле голосование по Конституции объединили с выбором объектов благоустройства общественных территорий.

Голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2021 году, пройдет в Орле 1 июля. В тот же день, что и голосование по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Очное голосование пройдет 1 июля с 8.00 до 20.00 на 100 счетных участках, — уточнили в мэрии. — Перечень объектов, который будет предложен жителям для выбора на очном голосовании, определится по итогам общественного обсуждения. Оно начнется завтра, 9 июня, на официальном сайте администрации города Орла.

О том, где можно проголосовать за благоустройство тех или иных общественных территорий, рассказано на сайте мэрии.

Как и в прошлом году, победителями очного голосования станут три общественные территории, набравшие наиболее количество голосов.

Напомним, указом президента Владимира Путина 1 июля объявлено выходным днем. Поправки в Конституцию РФ предлагают закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, дети станут приоритетом государственной политики. А президентские сроки Владимира Путина – обнулятся. На голосование все эти изменения выносятся «одним пакетом». Россиян спросят, согласны ли они с изменениями в Конституцию в целом.

ИА «Орелград»