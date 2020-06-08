Суд рассмотрит дело о фекальных «притоках» орловской реки

Коммунальщиков, которые не установили очистные сооружения, уже штрафовали, но грязные стоки по-прежнему текут в Рыбницу.

Чтобы заставить местных чиновников и коммунальщиков прекратить загрязнять реку, прокуроры вынуждены обратиться в суд. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, уже поданы иски на администрацию Орловского района и МУП «Орловский теплосервис». Надзорное ведомство таким образом пытается понудить ответственных лиц установить очистные сооружения на реке Рыбнице в районе Вятского Посада.

Поводом к прокурорскому реагированию стали публикации в СМИ и соцсетях. Люди жаловались, что фекальные стоки в Вятском Посаде стекают прямо в реку. Очистных сооружений здесь нет.

— Орловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации и МУП «Орловский теплосервис» принять меры к исключению несанкционированного сброса в реку неочищенных сточных вод до получения решения о предоставлении в пользование водного объекта и обеспечении очистки сточных вод до регламентированных законом нормативов, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, уточнив, что иск находится на рассмотрении.

Проверка надзорного ведомства установила, что сеть канализационных коллекторов в Вятском Посаде находится в ненадлежащем состоянии. Из-за чего на местности образовались ямы с канализационными стоками, которые свободно текут в Рыбницу. По закону, эксплуатирующий сети МУП «Орловский теплосервис» должен установить здесь очистные сооружения, предварительно получив разрешение пользоваться водным объектом.

В ведомстве пояснили, что собственником сетей и канализационно-насосной станции является администрация Орловского района. Ее сотрудники не принимали мер, чтобы устранить нарушения, считают в прокуратуре.

Примечательно, что ранее руководство МУП «Орловский теплосервис» уже штрафовали за использование водного объекта без документов и отсутствие очистных сооружений. Но, очевидно, это мало повлияло на ситуацию.

ИА «Орелград»