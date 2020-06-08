В Орле стая собак напала на девушку

8.6.2020 | 8:39 Видео, Новости, Происшествия

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Видео инцидента на Раздольной попало в Сеть.

В Орле стая бродячих собак напала на девушку. Вчера, 7 июня очевидцы выложили в Сети видео, судя по которому, инцидент произошел на улице Раздольной.

На кадрах видна большая стая собак, а когда машина останавливается на красный сигнал светофора, становятся слышны женские крики. Сам момент нападения собак на человека в объектив не попал. Но видно, что несколько парней бегут девушке на помощь и прогоняют собак. Очевидцы также помогли пострадавшей доехать до больницы им. Боткина.

В комментариях к видео орловцы пишут, что эта стая собак обитает здесь уже несколько лет, рассказывают и о случаях нападения на людей.

ИА «Орелград»

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