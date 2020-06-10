Прокуратура согласилась с обвинением Дениса Блохина

Когда ему вручат копию обвинительного заключения, дело уйдет в суд

Прокуратура Орловской области утвердила обвинение по делу главы департамента строительства и ЖКХ региона Дениса Блохина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

По версии следствия, Блохин во главе «Орелгосзаказчика» в декабре 2015 года подписал акты приемки реконструкции «Центрального стадиона им. В.И. Ленина» в Орле. Обвинение считает, что чиновник знал о недоделках «МосОблСтроя» на сумму 33 млн рублей.

Уголовное дело Дениса Блохина рассмотрит Заводской райсуд Орла. Это произойдет, когда высокопоставленный чиновник получит копию обвинительного заключения.

ИА «Орелград»