Режим ограничений в Орловской области продлили до голосования по Конституции

10.6.2020 | 15:38 Новости, Общество

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Власти не видят оснований для полной отмены спецрежима, как в Москве.

Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Орловской области продлены до 30 июня. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков по итогам заседания регионального оперштаба.

— Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня. Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям, — сказал Клычков.

Вместе с тем, глава региона поручил экономическому блоку правительства продолжить работу по смягчению «карантина» для бизнеса. Правда, пока власти намерены лишь отслеживать обстановку на предприятиях, которые уже возобновили работу. «От того, как она будет развиваться, будут зависеть наши дальнейшие действия по ослаблению ограничений. Но на данный момент, у нас пока нет оснований для их полной отмены», — сказал Клычков. Он считает, что «сегодня ситуация сложная, но контролируемая».

Напомним  на 1 июля в России назначено голосование по поправкам в Конституцию. В Орле в этот же день жителей зовут прийти на участки еще и для того, чтобы проголосовать за общественные территории, которые будут ремонтировать в 2021 году.

ИА «Орелград»

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