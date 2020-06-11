Заместителя Клычкова признали одной из худших вице-губернаторов по соцполитике

Валентина Нордстрем замкнула рейтинг, составленный среди ее коллег

Зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем стала аутсайдером рейтинга вице-губернаторов по социальной политике, составленный Telegram-каналом «Замгубернатора» по итогам мая 2020 года.

В группу худших вице-губернаторов, кроме Нордстрем, вошли 24 человека. Лидерами же стали заместители глав Подмосковья, Ленинградской и Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Еврейской автономной области.

Валентина Нордстрем прибыла в Орловскую область из Курска в 2019 году. До этого она 10 лет была заместителем местного губернатора Александра Михайлова по финансам. Нордстрем покинула курское правительство после избрания губернатором Романа Старовойта — и оказалась на Орловщине, причем в малознакомой для себя сфере.

В мае 2020 года Валентина Нордстрем заболела коронавирусом. По данным СМИ, чиновница заразилась от помощницы, чей муж недавно приехал из Москвы. За несколько дней до положительного теста Нордстрем вместе с Андреем Клычковым собрали всех орловских главврачей на совещание и «пытались им объяснить, как опасен вирус».

ИА «Орелград»