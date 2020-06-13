Гаишники массово проверили маршрутки в Орле

Автобусы проверяли на конечных остановках общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, профилактическое мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции города Орла. Дежурство они несли на конечных остановках. Кстати, подобная проверка прошла уже не в первый раз.

Как пояснили в УГИБДД, задачей сотрудников была оценка технического состояния маршруток, работающих в городе. Для этого они использовали целый набор различных приборов. Например, при помощи универсального люфтомера проверялась исправность рулевого управления маршруток.

Кроме того, сотрудники ОГИБДД измерили уровень звука и проанализировали составы смесей газа и дыма при помощи автомобильного газоанализатора, дымомера и шумомера.

«Это не случайно, ведь даже малейшее отступление от правил водителем, перевозящим десятки пассажиров, может привести к трагическим последствиям, — пояснили в управлении ГИБДД. – За истекший период 2020 года на территории города Орла было допущено 49 ДТП с участием пассажирского транспорта».

По статистике, по вине водителей маршруток в областном центре произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 12 человек.

Помимо проверки сотрудники Госавтоинспекции призвали руководителей автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей «неукоснительно соблюдать правила осуществления пассажирских перевозок с целью обеспечения безопасности граждан, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье пассажиров».

ИА «Орелград»