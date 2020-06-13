Массовая вечеринка под Орлом попала на видео

13.6.2020 | 10:29 Важное, Видео, Новости, Общество

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Судя по всему, орловцы праздновали День России неподалеку от парка отдыха «Горки»

В Instagram появились видеозаписи с массовой вечеринки, которая состоялась вечером 12 июня. Судя по геотегу, она прошла неподалеку от парка круглогодичного отдыха «Горки».

 

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Публикация от Дмитрий Андреевич (@youdichev)

На записи видно, что на вечеринку приехало минимум 100 человек. Они жгли пиротехнику, танцевали и пели песни.

В администрации «Горок» сказали «Орелграду», что ничего не знают о случившемся. «У нас массовые мероприятия запрещены», — сказала собеседница агентства.

Напомним, в Орловской области режим ограничений продлен до 30 июня. Он запрещает в том числе проведение массовых мероприятий.

 

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Публикация от Дмитрий Андреевич (@youdichev)

ИА «Орелград»

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