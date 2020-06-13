Массовая вечеринка под Орлом попала на видео

Судя по всему, орловцы праздновали День России неподалеку от парка отдыха «Горки»

В Instagram появились видеозаписи с массовой вечеринки, которая состоялась вечером 12 июня. Судя по геотегу, она прошла неподалеку от парка круглогодичного отдыха «Горки».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Андреевич (@youdichev) 12 Июн 2020 в 2:56 PDT

На записи видно, что на вечеринку приехало минимум 100 человек. Они жгли пиротехнику, танцевали и пели песни.

В администрации «Горок» сказали «Орелграду», что ничего не знают о случившемся. «У нас массовые мероприятия запрещены», — сказала собеседница агентства.

Напомним, в Орловской области режим ограничений продлен до 30 июня. Он запрещает в том числе проведение массовых мероприятий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Андреевич (@youdichev) 12 Июн 2020 в 2:40 PDT

ИА «Орелград»