Массовая вечеринка под Орлом попала на видео

Судя по всему, орловцы праздновали День России неподалеку от парка отдыха «Горки»
В Instagram появились видеозаписи с массовой вечеринки, которая состоялась вечером 12 июня. Судя по геотегу, она прошла неподалеку от парка круглогодичного отдыха «Горки».
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На записи видно, что на вечеринку приехало минимум 100 человек. Они жгли пиротехнику, танцевали и пели песни.
В администрации «Горок» сказали «Орелграду», что ничего не знают о случившемся. «У нас массовые мероприятия запрещены», — сказала собеседница агентства.
Напомним, в Орловской области режим ограничений продлен до 30 июня. Он запрещает в том числе проведение массовых мероприятий.
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ИА «Орелград»