«Облхозэксплуатация» поглотит «Орелпромэксплуатацию»

Клычков продолжает эксперимент с объединением учреждений.

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился реорганизовать бюджетное учреждение «Облхозэксплуатация» путем присоединения к нему бюджетного учреждения «Орелпромэксплуатация». При этом основные цели деятельности объединенной организации должны быть сохранены.

Администрации губернатора и правительства Орловской области поручено в срок до 1 ноября 2020 года «осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации» и «в установленном порядке внести изменения в устав реорганизуемого бюджетного учреждения «Облхозэксплуатация».

Отметим, что это второй подобный шаг Клычкова в текущем году. Как уже рассказывал «Орелград», в январе губернатор распорядился реорганизовать государственное унитарное предприятие «Орелпромэксплуатация» путем преобразования его в бюджетное учреждение с сохранением основного названия и функции.

Кстати, оба указанных учреждения занимаются крайне схожей работой. По большому счету, они обслуживают чиновников обладминистрации. На нормативном языке это звучит так: «выполнение комплекса мероприятий по хозяйственному обеспечению деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области».

Добавим, что инициатива Клычкова далеко не нова. Она даже возникла задолго до его появления в Орле. Например, в июле 2014 года при правлении губернатора Вадима Потомского ее на оперативном совещании озвучил руководитель существовавшего тогда блока промышленности, имущества и информационных технологий Игорь Козин.

«Принято решение о реорганизации ГУП ОО «Орелпромэксплуатация» в бюджетное учреждение с последующим присоединением его к БУ ОО «Облхозэксплуатация», осуществляющему аналогичные виды деятельности. По словам Игоря Козина, данные действия позволят устранить дублирование видов деятельности и обеспечить экономию бюджетных средств», — такое сообщение 28 июля 2014 года опубликовала пресс-служба губернатора.

Удивительно, но на устранение «дублирования видов деятельности» и «обеспечение экономии бюджетных средств» у областной администрации ушло целых 6 лет, причем процесс еще не завершен.

ИА «Орелград»