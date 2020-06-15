В Орле задержали вора в приметной футболке

Он украл телефон из чужого авто и сбежал, но из-за яркой одежды его очень быстро нашли.

На озере Светлая жизнь произошло ЧП. Пока водитель «Газели» разгружал товар, не подумав закрыть салон машины, его обокрали. Неизвестный умыкнул из салона телефон за 20 тысяч рублей. Найти преступника не составило особого труда.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, пострадавший рассказал, что видел молодого мужчину в яркой футболке, который крутился возле машины, пока шла разгрузка товара. Но когда водитель закончил работу, мужчина уже пропал.

По приметам, которые запомнил пострадавший, полицейским удалось найти подозреваемого буквально через несколько часов. Мужчину задержали в районе Центрального рынка в Орле. Украденный сотовый был у него. Гаджет изъяли и отдали законному владельцу.

А на 30-летнего мужчину в яркой футболке завели уголовное дело по статье о краже. Теперь он под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»