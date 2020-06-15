Виновнику ДТП с двумя погибшими предложили самому отправиться в колонию

Орловский суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии.

Уголовное дело рассмотрел Орловский районный суд. Перед ним предстал мужчина, которого обвинили в совершении смертельного ДТП. Оно произошло на трассе Орел – Новосиль – Ефремов. Подсудимый двигался по ней на технически исправном автомобиле Ford Fusion. Дорога была пасмурной, и асфальт оказался влажным.

Водитель иномарки решил обогнать сразу два двигавшихся перед ним автомобиля – «девятку» и «Газель», которая принадлежала «Дорожной службе». Он выехал на встречную полосу, прибавил скорость, но не рассчитал свой маневр. В результате произошло лобовое столкновение с двигавшимся по встречке автомобилем ВАЗ-211540.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель отечественной легковушки и одна из пассажирок этой машины. Кроме того, тяжелые травмы получили еще два пассажира «пятнашки» и пассажир иномарки.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и просил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Кроме того, потерпевшим и родственникам погибших он выплатил довольно крупную денежную компенсацию.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев. Осужденному определено самостоятельное следование к месту отбывания наказания — в колонию-поселение. Кстати, срок отбывания основного наказания в виде лишения свободы должен отсчитываться со дня его прибытия в колонию-поселение.

ИА «Орелград»