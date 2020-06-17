На жителя Орловской области подали в суд из-за 4 рублей 15 копеек

Такие претензии выставила местному жителю налоговая инспекция.

Как сообщила пресс-служба Новосильского районного суда, с административным исковым заявлением обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Омской области. Ответчиком выступил житель Новосильского района. Налоговики просили взыскать с него задолженность по земельному налогу и пени за 2014 год.

При рассмотрении дела было установлено, что за ответчиком действительно числится такая задолженность — 1 007 рублей 70 копеек по самому налогу и пени в сумме 4 рубля 15 копеек. По выставленному требованию ответчик должен был уплатить ее до 27 ноября 2015 года.

Он этого не сделал, но только в феврале 2020 года налоговый орган обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа. В принятии заявления было отказано в связи с тем, что «содержащиеся в нем требования не являются бесспорными».

Новосильский районный суд также установил, что истец пропустил шестимесячный срок подачи заявления в суд общей юрисдикции, исчисляемый со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога и пени. Правда, налоговики подали ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока. Но суд отказал и в этом, так как не нашел «каких-либо объективных доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, препятствующих своевременному обращению в суд за защитой нарушенного права».

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»