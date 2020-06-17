Новый глава Фонда капремонта попросил денег на зарплату

Вновь назначенный руководитель рассказал депутатам о низком финансировании.

Пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов обнародовала подробности разговора парламентариев с исполняющим обязанности директора регионального Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (НО «РФКР») Сергеем Ковалем.

Напомним, недавно он перебрался в Орел из Липецка, где местные СМИ связывают его с Игорем Тиньковым – ныне зампредом правительства Орловской области по развитию инфраструктуры. Кстати, Тиньков присутствовал при разговоре, который прошел в рамках заседания профильного парламентского комитета.

«В завершении доклада Сергей Коваль обратил внимание депутатов на то, что на содержание регионального оператора в 2020 году предусмотрено чуть менее 22 млн рублей, расходы по заработной плате запланированы на 8 месяцев, по прочей хозяйственной деятельности, например, выпуску платежных документов — на 5 месяцев, — сообщает пресс-служба облсовета. — Региональный оператор планирует вынести на ближайшее заседание Попечительского совета вопрос об увеличении финансирования деятельности НО «РФКР» в целях исполнения планов капитального ремонта и взыскания задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт».

Сергей Коваль выразил надежду, что парламентарии поддержат предложение об увеличении финансирования Фонда, так как «нынешний объем средств сопоставим с цифрами 2015 года, но тогда план капитального ремонта включал 42 многоквартирных дома, в этом году – 441». Также было озвучено, что в 2020 году уровень собираемости платежей по взносам на капремонт составляет 92,94 процента. На спецсчетах, владельцем которых является регоператор, собственниками аккумулировано 622 миллиона рублей. Остаток на счете Фонда составляет 1,2 миллиарда рублей, в том числе 178 миллионов по накопленным процентам.

Сообщается, что депутаты поддержали идею. В частности, глава комитета Геннадий Сафонов согласился с тем, что бюджет Фонда требует пересмотра в большую сторону. А зампред комитета Руслан Перелыгин отметил, что «организация сегодня финансируется по остаточному принципу, а ведь она выполняет важную социальную функцию».

Слово взял и Игорь Тиньков. Он сообщил, что для губернатора уже подготовлена презентация, детально описывающая, что «нужно сделать для привлечения квалифицированных кадров, добросовестно выполняющих свои обязанности, чтобы в дальнейшем не пришлось краснеть из-за низкого качества работ».

ИА «Орелград»