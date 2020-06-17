В орловской больнице опровергли факт падения пациента с носилок

17.6.2020 | 11:23 Новости, Общество

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Ранее в Сети появились фото с обвинениями медиков.

Главврач больницы им. Семашко в Орле Игорь Дробязгин заявил, что факта падения пациента с носилок на территории медучреждения не было. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию. По версии руководства учреждения, пациент оказался на асфальте потому, что его перекладывали с носилок на каталку.

— При перевозке пациента санитарным транспортом больницы из одного корпуса в другой и его перемещении с носилок на каталку не сработал гидравлический механизм носилок. В результате носилки вместе с пациентом были опущены вниз. Спустя несколько минут больной был переложен на каталку и доставлен в отделение. Никаких телесных повреждений пациенту причинено не было, поскольку не было падения. Пациент все время находился на носилках, и в общей сложности его транспортировка из санитарного автомобиля заняла около 10 мин. В настоящее время пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь по имеющемуся у него заболеванию, — говорится в официальном комментарии медучреждения.

На днях анонимный автор разместил  в местной группе в соцсети фото, на которых видно, как медики наклонились к лежащему на земле мужчине.

— Привезли пожилого дедушку ,который судя по всему лежачий. При выгрузке его из машины скорой помощи его уронили с большого расстояния вниз головой, произошло это потому что врачи его забыли закрепить ремнями чтобы он не упал. Потом он лежал около 15-ти минут на жаре на асфальте. Спустя это время его все-таки уложили на кушетку и все равно отнеслись безответственно. Везли его как мясо, — подписал фотографии анонимный автор (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Можно предположить, что фотографии сделаны кем-то из пациентов больницы. Дробязгин назвал эту информацию «искажающей реальные события».

ИА «Орелград»

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