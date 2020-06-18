Орловцам разрешат голосовать вне избирательных участков

В облсовете рассмотрели поправки в закон о выборах.

Причин, чтобы голосовать из дома, станет больше, а свои данные теперь каждый избиратель будет записывать от руки. Депутаты профильного комитета Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели поправки в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

Среди прочего, поправки расширяют список причин для голосования из дома.

— Помимо уважительных причин, таких как состояние здоровья или инвалидность, указанная возможность предоставляется гражданам, которые не могут прибыть в помещение для голосования в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также по иным уважительным причинам, — пояснили в пресс-службе облсовета.

Изменятся и правила оформления подписного листа. Теперь помимо проставления подписи и даты, участник референдума должен собственноручно вписывать свои фамилию, имя и отчество, сообщили в заксобрании.

ИА «Орелград»