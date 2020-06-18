Сергей Борзенков: «Мираторг» строит свинокомплексы законно

В правительстве Орловской области не видят проблем в возведении объектов «задним числом»

Все свинокомплексы «Мираторга» в Орловской области строят на законных основаниях. Об этом заявил зампред областного правительства по АПК Сергей Борзенков 17 июня на заседании профильного комитета заксобрания.

— Все объекты компании «Мираторг» возводятся на территории региона в соответствии с требованиями градостроительного кодекса и проведением процедуры публичных слушаний, а экспертиза проектно-сметной документации включает в себя соблюдение требований экологических норм, — цитирует Борзенкова пресс-служба облсовета.

Как писал «Орелград», в апреле этого года депутат регионального заксобрания Виталий Рыбаков рассказал о строительстве свинокомплексов в Кромском и Дмитровском районе, которое началось еще осенью 2019 года. На момент сообщения депутата разрешительной документации на строительство компания якобы не имела, при этом к объектам уже подвели газ.

В ответ на депутатский запрос Рыбакова губернатор Андрей Клычков тогда ответил, что На запрос депутата о происходящем губернатор Андрей Клычков ответил, что соглашение о сотрудничестве между правительством области и «Мираторгом» существует, но «в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области обращения от «Мираторга» о строительстве свинокомплексов не поступало». Не просил «Мираторг» и о выделении земельных участков под строительство, а также о проведении экологической экспертизы. Рыбаков попросил прокуратуру обратить внимание на эти несоответствия.

А со стороны областной власти вопрос о строительстве объектов «задним числом», видимо, уже снят. Борзенков рассказал депутатам, что в новых комплексах появятся порядка 1000 рабочих мест. Объекты будут производить более 200 тысяч тонн мяса в год. Напомнили депутатам и о социальной ответственности инвестора: компания построила универсальную спортплощадку в Шаблыкинском районе и обещает возвести ещё один спортивный объект в Дмитровске.

ИА «Орелград»