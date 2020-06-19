В Орле создали прибор для точной диагностики онкозаболеваний

Разработка позволит ставить диагноз во время проведения биопсии.

Специалисты научно-технологического центра биомедицинской фотоники, действующего на базе Орловского госуниверситета имени Тургенева, разработали устройство для диагностики очаговых и диффузных новообразований печени при проведении стандартной биопсии. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Проект был поддержан Российским научным фондом. В настоящий момент устройство проходит клинические исследования. Это устройство может значительно ускорить распознавание опухолевой ткани. Орловские ученые считают, что оно позволит ставить диагноз непосредственно во время проведения процедуры биопсии.

Сейчас процедура занимает гораздо больше времени. Сначала медики производят забор тканей у пациента. Затем эти образцы отправляются в лабораторию. Исследование в лучшем случае занимает три дня, но результат может стать известен и через неделю. Новое устройство предназначено для того, чтобы ставить диагноз в режиме реального времени.

«Это наш флагманский проект, он связан с минимально инвазивной хирургией, сейчас идут клинические исследования в Орловской областной клинической больнице, которые выполняет врач-хирург и по совместительству старший научный сотрудник центра Андриан Мамошин, — рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник центра Андрей Дунаев. — Мы дооснастили стандартную иглу, которой врач-хирург выполняет тонкоигольную пункционную биопсию, установили световоды, которые позволяют определить, попала ли игла в цель, [помогают] распознать новообразование».

Он также добавил, что специалисты рассматривают «возможность обучения нейросети распознаванию опухолей». Сам прибор представляет собой зонд с жестким окончанием менее 1 мм в диаметре, а связанный с ним компьютер оснащен нейросетевым модулем. Именно это позволяет проводить обработку полученных данных и распознавать ткани во время проведения процедуры.

ИА «Орелград»