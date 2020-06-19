В Орле врач рассказала об эпидемии коронавируса. Теперь ее слова проверит прокуратура

Медик заявила о том, что количество больных только растет, а лечить их некому и негде.

Прокуратура Орловской области объявила о проверке по доводам главного внештатного инфекциониста региона Виктории Адоньевой, которые она изложила в интервью СМИ.

— Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона, — сообщили в пресс-службе ведомства. — При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В интервью «Орловским новостям» Виктория Адоньева рассказала, что количество заболевших растет, никакого «плато не будет» и выразила недоумение пол поводу снятия ограничений в регионе.

-У нас в Орловской области около 500 заболевших на 100 тыс. населения — и это уже эпидемия. А рост числа заболевших продолжается. О какой стабилизации, о каком снятии ограничений может идти речь? Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили пациентами с тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая — уже около 40 человек. Плато не будет, — заявила она СМИ.

Также Адоньева убеждена, что проведение голосования по Конституции в данных условиях недопустимо: «Обязательно будет [прирост заболевших]. Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу [им. Боткина]. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосуют, кто хочет, но в городе больше коек нет».

Вместе с тем, врач посетовала, что из-за коронавируса возникают проблемы в лечении людей с другими болезнями. «Не оказывается помощь практически ни по одному профилю, потому что все больницы работают на COVID. Лечить людей от остальных заболеваний некому и негде. Люди продолжают гибнуть от инсульта, инфаркта, онкологии. У нас очень много погибших от цирроза, я гепатолог и знаю это», — заявила она.

В Сети появился пост в поддержку Виктории Адоньевой с тегом #НеТрогайтеВрача #ВикторияАдоньева

— Все Виктория Адоньева делала «правильно», кроме одного – посмела рассказать правду о ситуации с пандемией коронавируса в Орловской области, — подписал автор пост (орфография и пунктуация сохранены, прим.ред). — И теперь врач, спасающий человеческие жизни и не имеющий никакого отношения к политике, попал под удар трусливой бюрократической машины за правду. Не позволим трогать Викторию Адоньеву! Дайте врачу работать!

ИА «Орелград»