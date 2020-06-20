Депутатам рассказали о многомиллионных нарушениях в орловском АПК

В облсовете прозвучал доклад КСП о проверках сельскохозяйственных госпредприятий.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на заседании профильного комитета аудитор региональной Контрольно-счетной палаты Надежда Кутузова представила доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ с госучастием: опытно-производственного хозяйства «Красная звезда» и племенного завода «Сергиевский».

О последнем «Орелград» недавно рассказывал. Нарушений там выявили на 9,5 миллиона рублей. Ситуацией на этом предприятии заинтересовались следователи. Что касается АО «ОПХ Красная звезда», то, по словам Надежды Кутузовой, общий объем проверенных средств составил 189 миллионов рублей. Нарушений выявлено на 14,8 миллиона.

«По результатам проведенных контрольных мероприятий были установлены нарушения действующего законодательства и факты принятия руководством неэффективных решений, противоречащих интересам общества», — отметила Надежда Кутузова.

Например, «Красная звезда» с 2017 по 2019 годы платила наличными за «жмых рапсовый» из кассы общества по договору, заключенному с тульским ООО «Фатон». КСП проверила данные ЕГРЮЛ, согласно которым указанная фирмы «прекратила деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения 24.05.2016 года». В результате аудиторы сочли, что все произведенные расчеты АО «ОПХ Красная звезда» и ООО «Фатон» за 2017-2019 годы носят характер мнимой сделки. Их общая сумма оценивается в 11,3 миллиона рублей.

«Общество несло расходы по обслуживанию арендованных автомобилей согласно заключенным договорам аренды с сотрудниками для использования личных автомобилей в служебных целях, — говорится в отчете КСП. – Было выборочно проведено контрольное снятие показаний спидометра по четырем автомобилям, арендованным обществом. При этом установлено, что все автомобили имеют отклонения по пробегу. Значительные отклонения установлены по автомобилю марки Тойота LAND CRUISER. По состоянию на 14.02.2020 г. по данным спидометра пробег составил 314070 км., пробег согласно путевому листу на 31.12.2020 г. — 195966 км. При этом установлена разница показаний в 115258 км., что составляет 30 процентов всего пробега автомобиля».

По мнению КСП, данный факт свидетельствует об отсутствии контроля со стороны общества за достоверностью отражения данных в первичных учетных документах арендованных автомобилей. Значительную часть денег хозяйство потратило на обслуживание арендованной «Тойоты», которая находилась в распоряжении заместителя гендиректора – сына руководителя общества.

В 2018-2019 годах общество потратило на ремонт машин и покупку запчастей 2 миллиона рублей. Из них почти 1,9 миллиона были оплачены по отдельным заказ-нарядам на техобслуживание и ремонт вышеуказанной «Тойоты» на СТО в Курске. Однако, как установила КСП, в период проведения ремонта маршрут движения этой иномарки, указанный в путевых листах, не подтвердил факта нахождения данного автомобиля в Курске. Были выявлены и другие нарушения.

Присутствовавший на заседании зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков поблагодарил сотрудников КСП за проделанную работу.

«Он отметил, что вследствие проверок были выявлены серьезные проблемы, приняты важные управленческие решения, как результат, положение дел в акционерных обществах стало налаживаться», — пояснили в пресс-службе облсовета.

ИА «Орелград»