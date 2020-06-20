Память погибших в ВОВ почтят на Красноармейской

Власти города утвердили регламент ежегодной церемонии.

Администрация города Орла издала постановление о проведении церемонии возложения цветов в День памяти и скорби. Она будет посвящена памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны. Церемония пройдет 22 июня на территории Братского захоронения жертв фашизма, расположенного на улице Красноармейской.

Также утвержден план подготовки и проведения мероприятия. Начнется оно в 10 часов утра. В нем примут участие военнослужащие войсковой части № 03013. УМВД России по городу Орлу мэрия рекомендовала обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения церемонии.

Кроме того, 22 июня в Орле пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти». В 4.00 в сквере Танкистов, сквере Гуртьева, сквере Героев-комсомольцев и возле стелы «Орел – город воинской славы» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будут зажжены свечи.

«Акция состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, — отметили в пресс-службе губернатора. — Подобные мероприятия пройдут и на территории муниципальных районов и городских округов».

ИА «Орелград»