В Орле завершили расследование в отношении главы СНТ

20.6.2020 | 13:47 Новости, Общество

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УФАС оштрафовало председателя садоводческого некоммерческого товарищества.

Как сообщает Орловское УФАС России, завершено расследование в рамках административного дела, возбужденного в отношении председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель-1». Его вина была установлена и на него был наложен административный штраф, предусмотренный ч.1 9.21 КоАП РФ.

В ведомстве пояснили, что дело было заведено по жалобе СНТ «Орловский маслобойный завод». Последнее получает электричество от «Орелоблэнерго», но через сети СНТ «Строитель-1». При этом документы, как отметили в УФАС, «свидетельствующие об опосредованном технологическом присоединении, отсутствуют, поскольку существующее технологическое присоединение ранее не было оформлено надлежащим образом».

Было установлено, что глава «Строителя-1», ссылаясь на отсутствие надлежащего опосредованного присоединения, отключил подачу электроэнергии для соседнего товарищества. Антимонопольная служба сочла эти действия незаконными. Во-первых, факт существующего опосредованного присоединения, как выяснилось, еще в 2018 году был установлен решением Железнодорожного районного суда города Орла. Во-вторых, СНТ «Орловский маслобойный завод» платило за свет.

В УФАС считают, что при таких обстоятельствах владелец «промежуточных» сетей не вправе препятствовать перетоку электрической энергии. Председателя СНТ наказали за то, что он нарушил запрет на препятствие перетоку электрической энергии, установленный пунктом 6 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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