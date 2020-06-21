В Орле отказались от фестиваля?

Мэрия отменила собственное постановление о проведении концертов.

Глава администрации Орла Александр Муромский отменил собственное постановление от 18 мая 2020 года «О проведении в городе Орле Международного фольклорного фестиваля «Орловская мозаика — 2020», посвященного 77-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков»

В качестве причины для принятия такого решения в документе указано лишь «изменение плана мероприятий администрации города Орла на 2020 год». Напомним, согласно майскому постановлению фестиваль должен был пройти в период с 1 июня по 5 августа 2020 года. Его целью было заявлено формирование патриотического сознания молодежи.

Для участия в фестивале мэрия тогда пригласила ансамбли танца, песни и пляски, вокальные коллективы, фольклорные инструментальные, вокальные и танцевальные ансамбли, а также клубы исторической реконструкции разных жанров и стилей.

Количество участников не должно было превышать 25 человек в коллективе, с учетом аккомпанирующей группы. Впрочем, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и такое количество недопустимо большое. Выступления коллективов должны были пройти на открытых и закрытых площадках Орла 4-5 августа. На первом этапе, с 1 июня по 20 июля, был запланирован прием заявок, отбор и приглашение участников.

ИА «Орелград»