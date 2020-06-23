Эксперты оценили дистанционное обучение в Орле

В регионе подвели итоги мониторинга нового формата обучения в школе.

Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО) обнародовал итоги мониторинга. Его целью была оценка эффективности дистанционных форм обучения. Напомним, частично внедряться они начали еще до пандемии новой коронавирусной инфекции. А с приходом заболевания в регион эти формы учебы стали основными.

Результаты мониторинга заполнения показателей в ИСОУ «Виртуальная школа» за 2019-2020 учебный год в ОРЦОКО назвали очень успешными. Для наглядности уровень разделили на три зоны: зеленую (высокий уровень, свыше 90 процентов), желтую (недостаточный уровень, от 70 до 90 процентов) и красную (низкий уровень, менее 70 процентов).

В «зеленой» зоне оказались 14 муниципалитетов, которые продемонстрировали высокий уровень использования возможностей виртуальной школы по всем показателям, а таковых было предусмотрено четыре. В частности, эксперты оценивали уровень ведения электронного журнала, распределения аудиторной нагрузки, внесения тематического планирования и подтверждения актуальных данных.

«Отличниками» дистанционного образования в результате были признаны Болховский, Свердловский, Хотынецкий, Краснозоренский, Кромской, Залегощенский, Колпнянский, Троснянский Шаблыкинский, Сосковский, Покровский и Должанский районы, а также города Мценск и Ливны.

«Это говорит о том, что образовательные организации начали усиленно и основательно работать в системе, — считают в ОРЦОКО. — Высокий процент заполнения показывает высокий уровень освоения функционала системы, знания виджетов и особенностей ведения образовательного процесса в системе. Что очень радует, ведь впереди нас ждет переход на электронный документооборот».

Кстати, Орел в «зеленую» зону не вошел, на интерактивной карте он отмечен желтым цветом.

ИА «Орелград»