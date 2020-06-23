Орловцы жалуются на питание в больницах

Из-за карантина «передачки» запрещены, а качество больничной еды, по отзывам пациентов, оставляет желать лучшего.

В Сети появились сообщения о некачественном питании в орловских больницах. Из-за пандемии коронавируса родственники больных лишены возможности передать больным продукты. А также – помочь с уходом за тяжелобольными.

— Я в шоке просто от того, что слышу от пациентов, которые сейчас на госпитализации в областной больнице, а именно в нефрологии, — написала в Facebook представитель «Нефро-лиги» в Орле Клавдия Ставцева. — Если вы запретили пропускать родственников и принимать продукты питания для пациентов, то будьте добры обеспечить уход за тяжелобольными пациентами. Горячим питанием адекватным, а не баландой, от которой хочется рваться! Фруктами, мясом, сметаной, соками, печеньками, нормальным сбалансированным питанием!!! Ни фруктов, ни овощей не дают, а казалось бы лето уже! Людям на гемодиализе, да с сахарным диабетом, нужно усиленное питание.

Свое обращение Ставцева адресовала главе областного департамента здравоохранения Ивану Залогину и главврачу ООКБ Вадиму Мурадяну. Также она указала на проблему с уходом за лежачими больными, которым нужен круглосуточный уход. Но родных, которые могли бы позаботиться о них, в больницы сейчас, разумеется, не пускают.

-Они лежат одни, вообще одни!(их нужно кормить, поить, мыть, поднимать чтоб не было застоя в легких) Просто брошены! Работать в отделении нефрологии просто уже некому! Пациенты по полчаса ждут, когда к ним подойдет медсестра переставит флакон в капельнице. Когда закончится этот кошмар?! – пишет Ставцева.

В комментариях орловцы указывают, что проблема с питанием есть не только в ООКБ. Так, пользователь Сети Аня Ефремова написала о ситуации в детской областной больнице им. Круглой:

— Лежала с сыном в апреле — хотя бы яблоки давали иногда. А в конце мая за 10 дней фруктов не дали ни разу. Из овощей только кабачковая икра иногда… На ужин даже сосисок на всех детей не хватало….Как рассчитывают необходимый объем питания на отделение – непонятно.

ИА «Орелград»