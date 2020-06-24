Орловчанка назвала пожарных виновниками пожара

В Орле суд рассмотрел дело о взыскании ущерба с МЧС.

Подробности необычного гражданского дела сообщили в суде Советского района города Орла. Иск подала жительница райцентра Дмитровск, которая потребовала взыскать с Главного управления МЧС России по Орловской области якобы причиненный ей ущерб. Кстати, его сумму она оценила примерно в 145 тысяч рублей.

«По ее мнению, возгорание принадлежащих ей хозяйственных построек произошло из-за того, что при тушении пожара соседних построек пожарные не убедились в полной ликвидации тлеющих источников и покинули место происшествия», — пояснили в райсуде.

Было установлено, что происшествие произошло еще в апреле 2018 года. Около 15 часов 30 минут в Дмитровске огонь охватил хозяйственные постройки и гаражи, которые принадлежали соседям женщины. На место прибыли пожарные. Для тушения огня было задействовано четыре единицы специализированной техники. Только в 19 часов 40 минут пожар был полностью ликвидирован. То есть пожарные боролись с огнем около четырех часов.

После полной ликвидации пожара начальник караула совместно с местными жителями осмотрел гараж и хозпостройки. Скрытых очагов горения, тления и дымления обнаружено не было. Спустя два часа, как установил суд, домовладелец заходил в сарай, чтобы накормить животных. Никаких признаков горения он тоже не заметил.

Однако уже в третьем часу ночи на пункт связи пожарной части поступило сообщение о пожаре в этой постройке. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку вины пожарных в ночном пожаре не увидел. Не было представлено доказательств того, что огонь вспыхнул именно по вине сотрудников пожарной части.

Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

ИА «Орелград»