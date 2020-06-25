Клычков предложил объединить должности главы администрации и мэра Орла

Соответствующий законопроект губернатор внёс в облсовет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес в облсовет законопроект, который фактически объединит должности главы администрации и мэра Орла. Сейчас эти посты занимают Александр Муромский и Василий Новиков.

Клычков предложил, чтобы глава муниципального образования Орловской области численностью больше 100 000 человек возглавлял местную администрацию. Под действие законопроекта попадает только Орел.

Если документ примут, то главой администрации и одновременно мэром Орла будет один из кандидатов, которого горсовету предложит конкурсная комиссия. Городской парламент будет утверждать его кандидатуру. Сейчас мэра (председателя горсовета) Орла выбирают из числа депутатов, а главу администрации утверждает горсовет на основе решения конкурсной комиссии.

«Принципиальное отличие между моделью выборов мэра, которая существует сегодня, и той, что предлагается законопроектом, заключается в том, что глава администрации (он же мэр) будет подотчётен населению. На сегодняшний день глава администрации жителям не подотчётен. Второй момент, механизм с проведением конкурса является всё-таки сложным. И если человек пройдёт его, это уже будет показательно. На мой взгляд, это позволит выбрать в мэры ответственного профессионала и грамотного политика», — сказал глава профильного комитета Валерий Савин.

«Уверен, что это положительным образом отразится на эффективности взаимодействия и повышении качества исполнения своих полномочий представительным и исполнительным органами власти», — считает спикер заксобрания Леонид Музалевский.

Депутат от ЛДПР Андрей Куцын предложил вернуть в Орле прямые выборы мэра. Судя по пресс-релизу облсовета, к его инициативе отнеслись прохладно.

ИА «Орелград»