Подрядчика ремонта Комсомольской площади крупно оштрафовали

Арбитраж признал законными действия антимонопольной службы.

Как сообщает Орловское УФАС, арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление компании «АртСтрой». Она пыталась оспорить постановление антимонопольной службы о привлечении ее к административной ответственности. Ранее фирму признали нарушителем закона о защите конкуренции и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания с этим не согласилась, но суд признал действия антимонопольщиков законными.

Напомним, ранее сотрудники УФАС провели внеплановую проверку в отношении МКУ «УКХ г. Орла» и «АртСтрой». Они пришли к выводу, что в действиях этих организаций содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с чем было возбуждено дело.

Из него следует, что 17 сентября 2018 года стороны заключили договор безвозмездного выполнения работ на площади Комсомольской в городе Орле. И только 21 сентября 2018 года администрация Орла разместила в единой информационной системе извещение и документацию о проведении аукциона на право текущего ремонта площади Комсомольской. Он был уже необходим, поскольку «безвозмездные работы» выразились в демонтаже элементов площади.

Начальная (максимальная) цена контракта была установлена в сумме 3,181 миллиона рублей. 1 октября 2018 года в УФАС от УФСБ России по Орловской области поступили сведения, указывающие на возможное наличие сговора между МКУ «УКХ» и «АртСтрой» «при выполнении работ по реконструкции Комсомольского сквера в городе Орле». УФСБ просило дать оценку действиям руководства указанных организаций «на предмет наличия нарушений антимонопольного законодательства».

Тогда и была проведена внеплановая документарная проверка. Согласно протоколу от 9 октября 2018 года, на участие в аукционе поступила единственная заявка – от компании «АртСтрой». Эту заявку организаторы признали соответствующей требованиям закона, на основании чего 22 октября 2018 года между МКУ «УКХ» и «АртСтрой» был заключен муниципальный контракт №150 на текущий ремонт площади Комсомольской.

Орловское УФАС завело дело и признало факт нарушения МКУ «УКХ» и «АртСтрой» статьи 16 «Закона о защите конкуренции». Подрядчик обратился в арбитраж, пытаясь оспорить законность этого решения, но в удовлетворении заявленных требований ему было отказано.

Судебные тяжбы растянулись надолго, но все инстанции приняли сторону антимонопольной службы. В феврале 2020 года руководитель управления вынес постановление о назначении административного наказания, которым привлек подрядчика к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Теперь очередной суд подтвердил законность привлечения юридического лица к административной ответственности, оставив без изменения постановление УФАС.

ИА «Орелград»